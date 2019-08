'Het zijn gestoorde mannen met van de pot gerukte ideeën. Deze president geeft ze het idee dat ze zijn zegen hebben'

In 1999 onderzocht psycholoog Peter Langman een 16-jarige die door de politie werd aangewezen als een potentiële school shooter. Er zouden er nog tientallen volgen. Langman tekende hun verhalen op, ploos medische dossiers uit en legde statistieken aan. Vandaag is hij één van Amerika’s meest gerenommeerde experts: hij publiceerde twee veelgeprezen boeken en werkt als adviseur voor de FBI en Homeland Security, het federale departement Binnenlandse Veiligheid.

HUMO U hebt in totaal meer dan zestig massaschutters nauwgezet bestudeerd. Hoe typisch zijn de recente schietpartijen in El Paso en Dayton?

PETER LANGMAN «Het is moeilijk om daar nu al iets over te zeggen, omdat er nog maar weinig informatie beschikbaar is, maar die schietpartijen voldoen wel aan de min of meer officiële definitie van de mass shooting: er zijn drie of meer doden gevallen. Weet je, mensen willen zulke misdaden altijd in één categorie wringen, maar als je de daders, hun motieven en hun slachtoffers bestudeert, krijg je een heel diverse groep mensen te zien. In mijn laatste boek schrijf ik over Andrew Gordon, een 11-jarige jongen die op zijn lagere school toesloeg, maar ook over Amy Bishop, een biologe die is afgestudeerd aan Harvard en moeder van vier kinderen, die tijdens een vergadering een pistool trok en haar collega’s neerschoot. Simpeler gezegd: de IS-terrorist die in Parijs concertgangers neermaait en een schoolmeisje dat vanop haar zolderkamer leraars vermoordt, zijn allebei massaschutters, maar hun motieven en profielen zijn heel uiteenlopend.

»(Denkt na) Daarnaast is er wel één duidelijke rode draad: elk van die schietpartijen is een schokkende gebeurtenis, zelfs na al die jaren ben ik nog altijd niet immuun voor de horror. Integendeel, bij elke aanval word ik gevoeliger voor het ongelofelijke lijden van de families van de betrokkenen.»

HUMO Hun profielen en motieven zijn divers, maar het is toch veilig om te stellen dat elk van die schutters geestesziek is?