Van podium tot plee: Humo's grote Pukkelpop-ABC

A van Aperitief

Pukkelpop is een festival naar ons hart: de organisatie weet dat een goede aperitief net zo belangrijk is als de hoofddis, en boekte maar liefst 21 groepen voor de inleidende openingsdag. Die vindt dit jaar niet plaats op woensdag, zoals de Pukkelpop-traditie dat voorschrijft, maar wel op donderdag: het hele gebeuren schuift één dag op ‘omdat wij toch het festival van het experiment zijn,’ aldus Chokri. Allemaal meebrengen dus, die tepelklemmen!

Wat valt er die eerste dag allemaal te beleven? U kiest voor elektropop (Ruby Grace, Club, 19.00-19.35), hiphop (Miss Angel, Club, 20.05-20.45) of ouderwets harde gitaren (Peuk, Club, 21.20-22.10; SONS, Club, 22.45-23.45), en u boit zoals u nog nooit geboit hebt. Heerlijk toch, die eerste volwaardige Pukkelpop-dag al meteen volledig wáárdeloos zijn? Zo plant Post Malone (vrijdag, Main Stage, 22.30-23.45) het naar verluidt ook aan te pakken. Dat belooft!

B van Boos

Nu ontploft vogelnestje Boris Johnson in 10 Downing Street woont, zal er aan de brexit weer niet te ontsnappen zijn, en dan vooral omdat er op Pukkelpop enkele Kwaaie Britten op de affiche staan. Rapper slowthai (vrijdag, Lift, 21.30-22.30) kan een ridderorde nu al op zijn buik schrijven. Letterlijk: hij liet op zijn wasbordje de niet mis te verstane boodschap ‘Nothing Great About Britain’ tatoeëren – meteen de titel van zijn fantastische debuutplaat. De fijngevoelige punkers van IDLES (vrijdag, Club, 22.40-23.40) beschreven Boris dan weer – als u tussen de lijntjes leest, ontwaart u een belediging – als ‘een cartooneske racist die de sukkelaars van dit land verkracht’.

Dichteres Kate Tempest (zondag, Castello, 16.55-17.35) vatte het zo samen: ‘The sky’s an unusual colour / The weather is doing unusual things / And our leaders aren’t even pretending not to be demons.’ Dolle pret, zo’n zomerfestival, maar wel oppassen voor de apocalyps – meestal begint-ie tijdens de set van Twenty One Pilots (zondag, Main Stage, 22.45-0.00).

C van Camping

Luiwammesen, verenigt u: de luxecamping van Pukkelpop heet vanaf dit jaar Camping Comfy, en ligt op een luttele 300 meter van het festivalterrein. De opties gaan van een enorme blokhut voor veertien personen (totaalprijs: €1.680) tot een intieme accommodatie voor twee (€650-750). Opvallend: op Werchter betaal je voor een soortgelijk verblijf al gemakkelijk 500 euro méér. Bij Pukkelpop blijft er dan ook wel net iets minder geld over voor de dienst promotie. De hut My Molo wordt bijvoorbeeld aangeraden ‘voor iedereen die hout ;-) van compact en gezellig’. De schrijver mag langs bij onze dienst Woordspelingen voor een staande ovatie en een zakje Grills-chips.

'Geen nood: ter compensatie van al het hoogintellectuele geweld blijft de Boiler Room alweer elke nacht open tot 4 uur!'

Nieuw is ook de Relax on Wheels, een terrein waarin mensen met een mobilhome of een caravan terechtkunnen. In de volksmond is de Relax on Wheels-zone beter bekend als ‘Nederland’, dus daar lig je wel iets verder van het festivalterrein.

D van Dief

Houd uw portefeuille in de gaten op Pukkelpop! Vrijdag is het oppassen voor de Brusselse indierockers van Robbing Millions (Club, 12.10-12.50) én de folkies van Big Thief (Club, 16.35-17.30). Tijdens een optreden van Royal Blood (zaterdag, Main Stage, 22.30-23.30) wist een dief eens met 53 (!) gsm’s aan de haal te gaan. En Mike Skinner van The Streets (zaterdag, Marquee, 23.30-0.30) stal ooit zélf een pluchen tijger uit een tankstation, ‘omdat het beest er zo eenzaam uitzag tussen de chips en de pornoboekjes’. Zelf verklaarde de tijger achteraf ‘zeer opgelucht’ te zijn toen hij na het stresserende voorval weer naar huis mocht.

Extra opletten voor TheColorGrey (zaterdag, Marquee, 13.50-14.35), die met Danira Boukhriss Terkessidis aan de haal ging, én Charli XCX (zondag, Dance Hall, 19.30-20.30), die destijds, toen ze het podium van Pukkelpop 2013 op kwam gehuppeld in een oranje kleedje, ons hart stal. Ze heeft het nog steeds.

De grootste dief van allemaal blijft toch ene Chokri M. uit Hasselt, die op de wei nu al jaren woekerprijzen van meer dan 3 euro per pintje durft te vragen... Een gewaarschuwd man is er twee waard, een gewaarschuwd bonnetje helaas niet.

E van Editie

De groep die deze editie het wayst back gaat, is dat goeie ouwe Pennywise (zondag, Main Stage, 12.05-12.50), dat in 1995 voor het eerst neerstreek in Kiewit. In ’97 kwam Eels (zaterdag, Marquee, 21.30-22.30) licht schijnen in de duisternis, en in ’99 bloeiden de Heideroosjes open op de Limburgse weide. Opvallend: maar liefst 21 namen (!) van de editie 2016 zijn dit jaar opnieuw van de partij. En in totaal telt Pukkelpop 2019 meer recidivisten dan een groep seksverslaafden op de eroticabeurs: een kloeke 70 artiesten komen voor minstens de tweede keer. Of in sommige gevallen: de vijfde (Hot Chip, Kelis, The National, Pennywise, Heideroosjes), de zesde (Eels, The Subs, De Jeugd van Tegenwoordig) of de achtste keer (TLP). Eén ding is zeker: voor The Van Jets (donderdag, Club, 0.25-1.25) zal er nooit een zevende keer komen. Zij stoppen in oktober, onder een kosmische tranenregen, met bestaan.