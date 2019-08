'Het aantal ratten zal ook in Vlaanderen toenemen, en we zullen er nog meer problemen mee krijgen. Dat staat vast'

Een ochtend in Tongerlo, een wijk met keurige nieuwbouwwoningen, mooi onderhouden voortuintjes en glimmende gezinswagens. Alles zegt: hier wonen nette mensen. Wanneer ik samen met Gert Vandecruys en Jesse Salaets van verdelgingsfirma Anticimex aanbel bij één van de woningen, treffen we radeloze nette mensen. Bewoners Jill en Rob – hun familienamen zien ze liever niet in Humo gedrukt – kampen sinds de droge zomer van 2018 met een hardnekkige plaag van bruine ratten in hun achtertuin. En deze zomer zijn het er nog méér.

Jill «Soms zitten we ’s avonds aan tafel en horen we de ratten ruzie maken in de tuin. Het is een zeer onaangenaam geluid, iets tussen een krijsende baby en een krassende kraai. Het is zelfs al gebeurd dat er een rat gedag kwam zeggen terwijl we zaten te eten. We hebben al veel vergif gelegd, en vangen ook ratten in onze vallen, dood én levend. Gisteren nog zaten er acht ratten levend in de vallen. Die moeten we dan in een emmer water verdrinken, géén prettig werkje. Maar wat we ook doen: ze blíjven maar komen. In het begin was ik doodsbang. Dat is nu al beter, maar het blijft schrikken. En er is toch ook… tja, de schaamte dat je met ratten zit.»