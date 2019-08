De smeltende Alpen, een reisverhaal (2): de berggids en de lijkwade

Vanuit Groenland komen onheilspellende berichten over de ijskap die afsmelt ‘met een tempo dat pas voorzien was voor de jaren 2050-2060’. Ook de met ijs bedekte Alpen lijden onder de opwarming. Eén van de grootste toeristische trekpleisters van de twintigste eeuw was de Rhônegletsjer in Zwitserland. Daarin wordt al 120 jaar een ijsgrot uitgehouwen voor toeristen, ze is door miljoenen mensen bezocht. Maar de grot verkeert in een terminale fase. De gletsjer zelf is nog slechts een stoffelijk overschot. ‘Iedereen die zijn schouders ophaalt voor het klimaat, moet dit zien. Dit is dé les voor de toekomst!’