Roberto Saviano, de schepper van ‘Gomorra’ – het boek, de film en de tv-serie – zit diep in de shit die hij doorgaans zelf zo treffend beschrijft. Na de Napolitaanse maffia wil nu ook de extreemrechtse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zijn vel. Wij waren erbij toen hij in een Zuid-Italiaans dorp opdook om zijn nieuwe boek over migratie te promoten. ‘Wie zijn wij om anderen het recht te ontzeggen hier hun geluk te beproeven?’