David Lynch interviewt Paul McCartney en Ringo Starr: 'Door te mediteren kun je even ontsnappen aan de gekte van de dag'

Regisseur David Lynch beoefent al 33 jaar transcendente meditatie, een techniek die hem de kans geeft om diep in zijn bewustzijn te duiken en op zoek te gaan naar ‘de grote vis’. Die ervaringen en kennis kan hij vertalen naar cinema, legt hij uit in zijn boek ‘Hoe vang je de grote vis?’ Daarvoor heeft hij ook Paul McCartney en Ringo Starr geïnterviewd, die op het hoogtepunt van The Beatles bij Maharishi Mahesh Yogi in India in de leer gingen. ‘Hij was zo cool, omdat hij er geen idee van had wie we waren. In 1967, het was Beatle madness!’