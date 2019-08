De zomer van (ss): 'Weg van de platte commercie!'

Het mooiste fietspad

Mijn favoriet, toch qua pompeuze idiotie, is de spafari: een snobistische vorm van glamping (glamoureus kamperen), waarbij je het kijken naar of schieten op wilde dieren combineert met een verblijf in een vijfsterrenspa in het reservaat. Maar voor wie van een staycation geniet én voor wie straks terugkomt uit het buitenland, alvast deze tip: het mooiste fietspad van ons land is eindelijk afgewerkt. Bijna 6 kilometer fiets- en wandeldijk voeren je nu door een natuurreservaat van Knokke-Heist tot in Cadzand-Bad. Aan onze te vaak mismeesterde kust zijn er op het traject een handvol smaakvolle observatiepunten.

www.zwin.be

Verborgen parels

Open Monumentendag valt dit jaar op zondag 8 september en is precies dat: monumenten die anders niet te bezoeken zijn, stellen voor één dag hun deuren open. Historisch erfgoed is sowieso fascinerend en van levensbelang, het volstaat je een stadsbeeld, een skyline, een wereld zonder historische gebouwen in te beelden om dat te beseffen.

De 87 meter hoge universiteitstoren van Leuven, het zeiljacht van Jacques Brel, het Adornesdomein in Brugge, het kasteel van Jeanne de Merode, een 16de-eeuws suyckerhuys, het middeleeuwse kasteeldomein Zellaer… Honderden monumenten en verborgen architecturale parels openen de deuren en organiseren concerten, lezingen en geleide bezoeken – gratis!