'Naar een museum gaan is als onze ogen wassen: we leren opnieuw te kijken'

Alex Callier: ‘Een Buitenlands lief’

ALEX CALLIER «Ik geef Luka, onze 18-jarige Hooverphonic-zangeres, altijd de raad om zoveel mogelijk te observeren en van zoveel mogelijk culturele producten te proeven. Hoe meer je absorbeert, hoe meer levenservaring je opdoet, en hoe meer je daaruit kunt putten. Ik ben bewust kinderloos, maar mocht ik kinderen hebben, dan zou ik willen dat ze op een bepaald moment de wijde wereld intrekken, zodat ze in contact komen met andere culturen: dat opent je de ogen en geeft je een bredere kijk op de wereld. Je hoeft daarvoor niet eens ver weg te gaan. Op mijn 24ste heb ik veel tijd doorgebracht in Londense studio’s, en toen was ik verbaasd dat de assistenten met z’n zessen een appartement voor vier moesten delen en twee jobs moesten combineren om rond te komen. Terwijl ik in België een eigen appartement huurde én een eigen auto had! Als je in een achterwijk van Detroit of Charleston uit de tourbus stapt en de raad krijgt om de club niet te verlaten omdat het buiten niet al te koosjer is, dan trek je je ogen wel open. En als je ziek wordt in de VS, dan merk je hoeveel een doktersbezoek er kost als je niet deftig verzekerd bent.

»On the road heb ik dus veel gezien en geleerd, ook op cultureel vlak. En dan heb ik het niet enkel over boeken of muziek, maar ook over pakweg eetcultuur. In Italië merk je dat de Italiaanse keuken bij ons een aangepaste versie is die niets te maken heeft met bijvoorbeeld de traditionele Toscaanse keuken, waar veel ingewanden op het menu staan.»