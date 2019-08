De voorbije weken hebben we bij monde van bekend en intelligent Vlaanderen hard ons best gedaan om jongeren duidelijk te maken dat cultuur méér omvat dan het nieuwste paar Yeezy’s, een iPhone Xr of een Starbucks-bezoek, en dat dat niet eens vreselijk hoeft te zijn. Deze week doen we een laatste poging om u of uw kroost enige culturele voorliefde aan te kweken, dankzij bruikbare tips van Hooverphonic-brein Alex Callier en artistiek directeur van het S.M.A.K. in Gent Philippe Van Cauteren.