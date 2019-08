'Ik werd paranoïde. Wanneer wordt een gezonde opleiding gevaarlijk?'

‘Het begon erg onschuldig. Wat buigen en strekken op een turnmat, wat kan daar nu verkeerd aan zijn? Maar de impact die het op mijn toenmalige vriend had, was uiterst ontwrichtend. In een paar maanden tijd was hij een ander iemand geworden, volledig onthecht van alles en iedereen. Onthechting is het hoogste doel in dit aardse leven, propageerde de yogalerares van mijn vriend, een erg charismatische vrouw die haar leerlingen totaal afhankelijk van haar maakte.’

Sinds de ex-vriend (32) van Stefan zich drie jaar geleden aanmeldde voor een cursus kundalini-yoga in het Brusselse, namen de tweewekelijkse plooi- en stretchsessies in sneltempo zijn leven én hun relatie over.