De Amerikaanse journaliste Carey Gillam publiceerde twee jaar geleden ‘Whitewash’, in het Nederlands vertaald als ‘Giftig spul’. Het boek gaat over Roundup, sinds zijn introductie in 1974 het meest gebruikte herbicide in de geschiedenis. Gillam toont hoe onze omgeving, ons voedsel en ons lichaam doordrongen zijn van glyfosaat, het hoofdbestanddeel van Roundup, maar vooral hoe Monsanto op een agressieve manier de publieke opinie, media, regulatoren en wetenschappers manipuleert. Ze beschrijft hoe de multinational wetenschappers inschakelde om kritische geluiden tegen te spreken en bewust informatie achterhield over de gezondheidsrisico’s van glyfosaat. Ze sprak met landbouwers die getroffen zijn door kanker en wetenschappers die hun reputatie besmeurd zagen worden omdat ze de commerciële belangen van het bedrijf doorkruisten. Het is een onthutsende blik achter de schermen van een multinational die zijn commerciële belangen boven de gezondheid van de wereldbevolking plaatst.

Vandaag lopen tegen Monsanto in de VS alleen al zo’n 13.400 klachten. In mei werd Bayer, dat Monsanto in 2017 overkocht, veroordeeld tot een vergoeding van 2 miljard dollar. Door die rechtszaken komt ook aan het licht hoe Monsanto optrad tegen kritische stemmen, onder wie Carey Gillam, die professioneel en privé onder druk gezet werd.

Carey Gillam «Er waren mensen die beweerden dat ik voor de Russen werkte, of dat ik een drankprobleem had. Monsanto nam contact op met Reuters, mijn vorige werknemer, om te melden dat ik mijn werk niet goed deed en mijn artikels niet evenwichtig waren. Aanvankelijk had ik een chef die me steunde en niet onder de indruk was van de druk die Monsanto zette. Maar daarna kwam er iemand anders die er helaas wel gevoelig voor was. Hij vroeg me niet meer over Monsanto of over wetenschappelijke studies over Roundup te schrijven.»

HUMO Monsanto haalde zo zijn slag thuis: u vertrok bij Reuters.