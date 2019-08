'Ik ben nooit naar de filmschool geweest. Waarom zou ik? Als je echt een film wil maken, pak dan een camera vast en dóé het'

Volgens de legende werd Quentin Tarantino verwekt, geboren en getogen in een videotheek: spaghettiwesterns aan de ene en gangsterfilms aan de andere kant van het gangpad. Maar de burgerlijke stand noteerde alleen het hoogstnoodzakelijke: 27 maart 1963, Knoxville, Tennessee.

Toen Quentin 3 was – zijn naam kreeg hij van Quint Ames, Burt Reynolds’ personage in de tv-serie ‘Gunsmoke’ – verhuisde hij met zijn moeder naar Los Angeles. Op zijn 8ste nam zijn stiefvader hem mee naar ‘Carnal Knowledge’ en ‘Deliverance’. ‘Op mijn 9de keek ik naar ‘The Wild Bunch’ van Sam Peckinpah: het bloed spatte alle kanten uit! Mijn moeder was heel cool: zij wist al dat ik regisseur zou worden voor ik het zélf wist.’

God heeft – begrijpe wie kan – weinig plaats in het universum van Tarantino: ‘Ik ben katholiek opgevoed, en toen ik even in Tennessee woonde, bij mijn grootouders, werd ik opnieuw gedoopt. Born again. Maar hoe ouder ik word, hoe minder ik in God geloof.’ Dat hij de hoofdzonden kent, is louter de verdienste van Vrouwe Cinema, de bron van alle kennis.

Als vloeken een hoofdzonde was, dan was Quentin Tarantino de zondigste ketter. Maar waar is hij écht schuldig aan? Wij doken voor u de archieven in – Humo sprak de man meermaals over een periode van drie decennia – en kwamen boven met een portret van de laatste grote, onafhankelijke, commercieel succesvolle schrijver-regisseur van Hollywood.

TRAAGHEID

‘Ik lig alleen in mijn zwembad als ik aan een scenario werk: ik trek geen baantjes, ik háát sporten. Alles waar een bal aan te pas komt, is helemaal verwerpelijk.’ Maar wie ooit een interview met hem heeft gezien, weet dat ‘traagheid’ voor de man geen optie is: als cocaïne een mens was, dan bewoog en sprak hij als Quentin Tarantino.