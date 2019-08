In de jaren 60 begon Van Rompaey bij de radio. Later kwam het scherm: in ‘Echo’ en ‘Terloops’ wriemelde hij in het mierenhoopje Vlaanderen, in ‘Argus’ hielp hij de talkshow uit de luiers, in ‘Schermen’ en ‘Jan Publiek’ leerde hij zijn volk debatteren, en in ‘Ombudsjan’ koos hij in het eeuwige gevecht tussen argeloze consument en inhalige gladjakker partij voor die eerste. En dat is slechts een nonchalante greep uit zijn cv. Ergens tussendoor schoof Van Rompaey ook een VTM-contract met veel nulletjes weer naar de overkant van de tafel – hij vond de openbare omroep een genadige broodheer. Tezamen heet dat: tv-geschiedenis.

‘Ambachtelijke tijden’, zo noemt Jan Van Rompaey de vijf decennia waarin zijn carrière zich ontvouwde.

Jan Van Rompaey «Ik liet kijkers inbellen in een live-uitzending – als de telefoon het deed, tenminste. En in ‘Zeker weten?’ konden mensen een fax sturen. Die toonde ik dan aan de camera. Nu klinkt dat allicht charmant prehistorisch, maar toen was het revolutionair.»

HUMO Met pensioen gaan, is dat makkelijk of moeilijk voor een revolutionair?