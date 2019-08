Exclusief: de inventaris van het museum over de Vlaamse geschiedenis uit de N-VA-startnota

In de beroering die ontstond na het uitlekken van het document merkte niemand het lijstje in bijlage op, dat dieper inging op wat de inventaris moet worden van dat Vlaamsche museum. Humo bleef echter bij de les en drukt de lijst hier volledig af.

– Tweehonderd gram beenhesp en een potje filet americain preparé, afkomstig uit de slagerij van Jan Breydel

– Een door een brutale Brusselaar omvergereden paaltje dat ooit de taalgrens aangaf

– De gesp van de eerste Gordel

– Een hoopje versteende keutels, volgens de overlevering afkomstig van de Leeuw van Vlaanderen

– Een Vlaams kaasplankje,

voornamelijk samengesteld uit blokjes Passendale en Oud-Brugge

– Een turquoise paar pantoffels van de blauwvoet

– Twee meter aan vergulde treinrails, overgebleven na de slag der gulden sporen

– Een paar groene tegels, afkomstig van de gang die centraal stond in Jef Geeraerts’ ‘Gangreen’-cyclus

– Het anker van de schipper naast Mathilde

– Een tube superlijm uit ‘Lijmen/Het been’

– Een paar prentjes uit Louis-Paul Boons Fenomenale Feminatheek van vrouwen die van ver wat op Liesbeth Homans lijken

– Het schoolbord waarmee Hendrik Conscience zijn volk leerde lezen

– Een doktersbriefje ondertekend door dokter Borms

– De originele offerte van de metser die de Muur van Geraardsbergen heeft gezet

– Het bruidsboeket van ‘De boerenbruiloft’

– Een stuk schors van de gebroeders Van Eyck

– Een restje paella, overgebleven na de Spaanse bezetting van Vlaanderen

– Een stoffer en blik, gebruikt door Theo Francken tijdens het opkuisen van het Maximiliaanpark

– De elfjulispeech van Kris Van Dijck, met authentieke zweetvlekken

– Het oorspronkelijke Vlaamse blok van vóór de naamsverandering naar Vlaams Belang

– Een eeuwenoude houtsnede waarop de feestelijke opening van de kerncentrale van Doel te zien is

– De stok die de N-VA achter de deur zet tijdens onderhandelingen over het confederalisme

– Het nestkastje van de Vlaamse gaai

– Een kaart van Vlaanderen waarop in gekleurde lijnen het politieke traject van Bert Anciaux afgebeeld staat

– Twee derde van de maag van Geert Lambert, overgebleven na zijn maagverkleining

– De klikpedaal waarin Geert Bourgeois ten val kwam tijdens de Gordel van 2016

– Een stukje van de muur tussen aso, tso en bso

– Een set van vier banden, doorgesneden door de N-VA na de heisa rond ‘Schild & Vrienden’

– Een opgezette kat, nog geworpen door Jan Fabre

– Een aparte museumvleugel met alle verzamelde klachten van de kusthoreca van de laatste eeuw

– Een factuur van de ijzerwinkel waar de eerste IJzertoren destijds aangekocht werd

– Het uitgeschreven scenario en het kenmerkende strikje van het typetje ‘Siegfried Bracke’

– Een hoop snippers, ooit het ontwerp voor de betonstop

– Een wachtrij die permanent tot ver buiten de toegangsdeuren reikt, want in de file staan is op en top Vlaams