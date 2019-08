In die zin is ‘Omwenteling’ niet zo heel anders van insteek als de andere boeken van Jared Diamond, de wereldvermaarde geograaf van de universiteit van Los Angeles, die psycholoog Steven Pinker en Microsoft-topman Bill Gates tot zijn fans mag rekenen. Diamond werd in 1991 beroemd met zijn boek ‘De derde chimpansee’, een sterk staaltje evolutionaire psychologie, en met ‘Zwaarden, paarden en ziektekiemen’ (1997) vestigde hij definitief zijn reputatie. Daarin verklaarde hij aan de hand van drie woorden waarom het Westen de voorbije eeuwen de wereld heeft gedomineerd. In 2005 publiceerde hij ‘Ondergang’, waarin hij uitlegt hoe beschavingen kunnen verdwijnen omdat ze nieuwe uitdagingen in de natuur niet het hoofd kunnen bieden. In ‘De wereld tot gisteren’ (2012) gaat hij na wat we kunnen leren van traditionele samenlevingen, en in ‘Omwenteling’ onderzoekt hij hoe de mensheid op andere momenten in de geschiedenis uitdagingen zoals klimaatveranderingen heeft doorstaan.

– In ‘Ondergang’ beschreef u hoe beschavingen verdwenen door klimatologische omstandigheden. Hoe kijkt u op dat boek terug in het licht van de klimaatverandering?