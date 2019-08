Lust en liefde in de parenclub: 'Een man had erectie-problemen bij zijn vrouw, maar bij mij had hij daar geen last meer van'

Full swing of soft? Een wapfeestje of een thuisdate? Als u meteen een antwoord kunt formuleren, is de kans groot dat uw seksleven zich niet beperkt tot het echtelijke bed. De gemiddelde Vlaamse swinger is 47 jaar en heeft seks buiten het relationele keurslijf. Eén op de vijf geeft aan al eens drugs te gebruiken en bijna allemaal frequenteren ze datingsites. Maar daar stoppen de veralgemeningen, want werkelijk iedereen swingt: van chirurg tot schooljuffrouw of ambtenaar. ‘Ik ben al op mijn baas gebotst. Héél ongemakkelijk, want hij had zijn minnares bij.’