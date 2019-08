Jason Statham «Toen deed ik 99 procent van mijn stunts zelf. Dat kan niet meer. Als je films met een budget van meer dan 200 miljoen dollar draait, zijn de studio’s doodsbang dat je gewond zou raken en de dure productie zou stilliggen. Ze worden steeds minder avontuurlijk. Maar er is niets leukers dan achter het stuur van een auto vol camera’s zitten en over de afgezette Boulevard de la Croisette in Cannes scheuren. Gelukkig is ‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’ geregisseerd door David Leitch, een voormalige stuntman. Die wist dat ik meer fysiek werk nodig had om mijn behoeften te bevredigen.»

– Zit je nooit in met de risico’s?