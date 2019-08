De belangrijkste Europese schrijver en intellectueel van het moment trippelt kwiek het Ambassade-hotel in Amsterdam binnen. Afgebleekte grijze jeans, blauwe sweater, pilotenbril op z’n neus. Denk er nog een baseballpetje bij en hij zou kunnen doorgaan voor een Amerikaanse toerist die zich opmaakt om straks lekker diep in het Amsterdamse nachtleven te duiken.

Hij is nog even de deur uitgegaan om een lichte snack te scoren en is teruggekomen met een banaan in een papieren zakje. ‘Drukkend warm in de stad,’ puft hij. Ik durf haast niet te zeggen dat er donder en bliksem op komst is. Baricco houdt niet van onheilsprofeten.

‘Ja,’ zegt Alessandro Baricco in ‘The Game’, wellicht het belangrijkste boek van het jaar, ‘de digitale revolutie is bezig de menselijke beschaving zoals we die kenden te gronde te richten.’ En ja, zegt hij, tegen zowat al zijn schrijvende en denkende collega’s in, ‘dat is een goeie zaak, want in de rampzalige 20ste eeuw heeft die beschaving vooral oorlog en ellende, Auschwitz en de atoombom voortgebracht’.

Op de puinhopen van de oude cultuur ziet Baricco een nieuwe groeien en bloeien: The Game. Het is een cultuur die on- en zelfs anti-ideologisch is, maar in de eerste plaats praktisch, eenvoudig en hyperdemocratisch. Werkt als een computerspelletje. Het enige wat je nodig hebt om er toegang toe te krijgen, is een scherm met een toetsenbord.

De genetische code van die nieuwe cultuur zat volgens Baricco al ingebakken in ‘Spacewar!’, een computerspel uit 1962. Maar 9 januari 2007 was de dag waarop hij aan de gehele mensheid werd geopenbaard. Toen presenteerde Steve Jobs op MacWorld in San Francisco de iPhone. Sindsdien heeft The Game zowat alles wat er was ofwel fundamenteel veranderd, ofwel gewoon met de grond gelijkgemaakt – de bestaande orde die tot de gruwelen van de 20ste eeuw heeft geleid, maar ook tal van mooie, waardevolle, unieke dingen. En toch zouden we daar volgens Baricco blij om moeten zijn.

HUMO Verwijst de titel van uw boek, ‘The Game’, ook naar dat andere invloedrijke boek over het digitale tijdperk, ‘The Circle’ van Dave Eggers?