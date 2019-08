De klimaatopwarming doet niet alleen gletsjers smelten, ze ontdooit ook de permafrost, het tienduizend jaar oude ijs in de ondergrond. Dat maakt de bergbodem week en veroorzaakt grondverschuivingen, waardoor rotsen uiteenscheuren en stukken bergwand omlaag tuimelen. Zo brak in het Zwitserse Bondo in 2017 een kolossale bergwand af. Er volgde een enorme slijklawine, acht bergwandelaars kwamen om en het dorp bleef meer dan twee maanden ontruimd.