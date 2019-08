De zomer van 2019 is, behalve onvoorspelbaar, vooral van Tool. De band uit Los Angeles trapte het festivalseizoen af in Werchter. Op 30 augustus – tatoeëer het op uw voorhuid – brengen ze een nieuwe plaat uit, hun eerste in dertien jaar. En tussendoor is het ondenkbare gebeurd: sinds 2 augustus staat hun volledige back catalogue eindelijk op Spotify en co. Wat mogen we van ‘Fear Inoculum’, de vijfde symfonie van Tool, verwachten en wat doet het ertoe?