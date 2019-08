The Murder Capital: 'Er zit veel frustratie in onze songs, maar ik weiger te geloven dat we gefuckt zijn'

Caracas in Venezuela, dat is een echte ‘murder capital’, een grootstad waar gemoord wordt en waar criminaliteit welig tiert. Dublin is dat níét, maar de Ierse hoofdstad is wel de thuisbasis van The Murder Capital, de vijfkoppige Ierse band die op Rock Werchter nog op het allerkleinste podium stond, maar daar publiek én critici wel een ferme draai rond de oren gaf. Nu is er ook ‘When I Have Fears’, een debuutplaat die verlamden weer doet lopen en blinden weer doet zien. ‘Weet je wat het probleem is met ons, Ieren? Wij zijn zulke hopeloos naïeve romantici.’