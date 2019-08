Marc Didden: Love & Peace

De man die me altijd lastigvalt wanneer ik langs de Delhaize loop, viel me deze keer lastig terwijl ik de Carrefour passeerde. Hij noemt me altijd alleen bij mijn familienaam, zoals vervelende onderwijzers dat op het college al deden, meer dan een halve eeuw geleden. Soms namen ze dan ook nog je oorlel tussen hun zweterige duim en wijsvinger, maar dat deed Carrefourman gelukkig niet.

Eigenlijk vermoed ik dat hij een soort van fan is, maar dat toont hij dan, zoals Vlamingen vaak doen, toch op een omgekeerde manier. Er zit ook altijd wat spot bij elk van zijn opmerkingen, een beetje sluipend gif zelfs. Een compliment soms, met alle subtiliteit van een voorhamer die een mug doodslaat.

‘Je schrijft weer columns,’ zei hij, en ik dacht dat toen een loftrompet ging klinken. Maar het werd mediakritiek, voor boerkens verklaard: ‘Ik vond ze vroeger beter,’ ging hij verder. ‘Scherper ook.’ Zijn besluit was meteen persklaar: ‘Je bent softer geworden. Té soft zelfs.’

Wat kon ik zeggen? Misschien had hij wel gelijk. Hij vond dat ik dat geweldig kon, mensen afzeiken. Jean-Marie Dedecker, Astrid Nuyens-Bryan-Coppens, Goedele Liekens, Jan Peumans... ‘Dat was toch leuk om lezen.’ Ik zei dat ik dat achteraf betwijfelde. Dat één van hen mij ooit een mooie brief had geschreven met de vraag daarmee op te houden, omdat hij mij toch nooit iets misdaan had. Ik moest dat beamen, en hield er meteen mee op.

Mijn straatkameraad gebruikte als slotwoord een term die nog erger is dan ‘softie’. Eerste letter is een ‘l’, de andere zijn een ‘o’ , een ‘s’, een ‘e’ en een ‘r’.

Ik denk dat ik vanaf nu naar de Lidl ga.

Marc Didden