Op zoek naar de beste en slechtste Belgische werkgevers: 'Het balletje van de kickertafel is dringend aan vervanging toe'

Wie een voedselvergiftiging overhoudt aan een tomate-crevettes in een taverne op de zeedijk, doet zijn beklag op resto.be. Wie reizigers wil behoeden voor boertig hotelpersoneel, mikt een vernietigende recensie op TripAdvisor. Minder bekend is dat u – in het geval van een nurk van een baas, een hongerloon of verpletterende werkdruk – ook uw werkgever kunt recenseren, op glassdoor.be. Solliciteert u het best bij Bpost, KBC of Torfs? Wij zetten voor u de beste en slechtste Belgische werkgevers op een rij.