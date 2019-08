Natali Broods «Ik ben net terug van een paar weekjes Kreta: een héérlijke vakantie, met vooral veel zon, zee en strand. Erg cultureel verantwoord zal het wel niet zijn, maar ik doe weinig liever dan urenlang in een strandstoel liggen sudderen, met de Vogue of de Vanity Fair erbij om m’n gedachten te verzetten. Dan lees ik van die lekker lange en met veel foto’s geïllustreerde artikels over de stormachtige relatie tussen Liz Taylor en Richard Burton, of over het liefdesleven van de fantastisch actrice Ali MacGraw, 80 jaar inmiddels, die nog ooit samen was met Steve McQueen.»

HUMO Lag er ook een boek aan die strandstoel van jou?

Broods «Jawel: ‘Just Kids’ van Patti Smith. Alleen ben ik er niet toegekomen om er ook daadwerkelijk in te beginnen te lezen. Een beetje typisch, vrees ik – zeker sinds ik kinderen heb, lees ik niet zo heel veel boeken meer. Al heb ik een tijd geleden wel genoten van ‘Outlines’ van Rachel Cusk.»