Jan en Youri Mulder, voetbalanalisten: 'Die jonge voetballers zijn totaal bedorven. Maar dan zie ik weer een beeldschone actie en verzoen ik me met die lui'

'Je moet dat voetballen niet romantiseren. Als je tien keer speelt, is het één keer fantastisch'

Ik tref Jan Mulder aan bij vrouwlief Johanna op het terras van zijn villa in Nieuwolda, in Groningen. Johanna heeft Grolsch-bier en Gandaham klaargezet, wat me de autorit van vijf uur al snel doet vergeten. Voor het eerst in de geschiedenis staat er een Mulder-dubbelinterview op het programma, maar zoon Youri is nog in geen velden te bespeuren. ‘Hij moest naar de begrafenis van de vader van een goede vriend, in Enschede,’ zegt Jan. Maar hij is op komst. Net als jij moet hij ook nog een eind rijden.’

HUMO Waarom ga je in het noorden van Nederland wonen als je zo vaak naar België moet? Zijn dat je Groningse roots die opspelen?