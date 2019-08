Jan Hautekiet over zijn hemel en hel: 'Uren, nee, dágen aan een stuk op een terrasje zitten, en kijken naar de passanten'

'Basketsloefen en een jeansbroek aan, en een paar miljoen op zak: tof, hoor!'

Jan Hautekiet ‘Het lichaam van Christus’

Zijn niet bepaald onopgemerkt gebleven pensionering ten spijt zal de eminente Jan Hautekiet ook deze zomer weer gewoon ‘De Lage Landenlijst’ presenteren alsof er niets aan de hand is. Niet dat u ons zult horen klagen – voor je het weet, heb je de vzw Vlaamse Actieve Senioren op je dak.

Jan Hautekiet «Veeleer dan dat ik razend benieuwd ben naar wie er dit jaar op 1 staat – ‘Ruimtevaarder’, ‘Ploegsteert’ of nog een ander nummer – is die Lage Landenlijst voor mij een fijn excuus om nog eens in de bak van het Nederlandstalige repertoire te grabbelen. Vooral in de zes zondagse uitzendingen in aanloop naar de Grote Dag komen er nummers aan bod die je anders zelden of nooit hoort. Om maar iets te noemen: ‘Onze jongens’ van Overstekend Wild, een lied uit 1986 over voetbalfans die naar een wedstrijd gaan. Knap nummer, dat het verdient om nog eens te worden gedraaid. In schrille tegenstelling tot wat hier nu in deze koffiebar gespeeld wordt (volgens Shazam: ‘Waterfall’ van Stargate featuring P!nk & Sia, red.). Voor hetzelfde geld had er muziek opgestaan die ons gesprek zou bevorderen, maar dit werkt ons eerder tegen.»