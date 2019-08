Nic Van Damme, zoon van Jean-Claude: 'Natuurlijk stoort het me dat iedereen denkt dat ik alles aan mijn vader te danken heb'

Waar is Jean-Claude Van Damme? Thuis in Hongkong, op reis in Turkije of bij zijn ouders in Knokke? Niemand die het weet, ook zijn jongste zoon niet. Zelf ligt Nic Van Damme er niet van wakker, hij heeft vandaag dringender zaken aan z’n hoofd: de nakende opening van zijn tentoonstelling in een galerij pal op de zeedijk van het mondaine Knokke-Le Zoute. Terwijl iedereen verwoed blijft zoeken naar de Muscles from Brussels, slaan wij een praatje met Muscles junior. ‘Of ik het vervelend vind dat iedereen zich afvraagt of mijn vader ook komt? Hell yeah!’