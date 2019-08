Greta arriveert samen met haar vader, Svante Thunberg, per fiets op de pier. Het is een zonnige maandagochtend in Plymouth, helemaal in het zuidwesten van Engeland, de plek waar Greta over enkele dagen haar reis naar Amerika aanvangt. Het is de start van een missie: heel Europa kent dit Zweedse meisje, maar nu wil ze met haar boodschap ook Amerika veroveren, het continent waar de strijd om het klimaat beslist wordt. De Verenigde Staten zijn de grootste economie ter wereld. En verder in het zuiden, in Brazilië, ligt het grootste regenwoud ter wereld. Beide landen worden aangevoerd door mannen die er, voorzichtig uitgedrukt, andere opvattingen op nahouden dan Greta. Donald Trump en Jair Bolsonaro, twee schoften uit de wereldpolitiek.