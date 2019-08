Tony Mary, ex-VRT-topman: 'Een derde van de Vlaamse parlementsleden zou niet eens mijn schoenen mogen kuisen'

Hoewel hij de nazomer van zijn leven vooral in Montpellier slijt, aarzelde Tony Mary geen moment om zijn krabbel te zetten onder een open brief waarin vijftig ondernemers de Belgische politiek aan de oren trokken, met een dringende oproep om orde op zaken te stellen in het land. De gewezen topman van de VRT, IBM en Belgacom maakt zich zorgen over de toekomst van zijn kinderen en kleinkinderen. Zo erg dat hij Humo uitnodigde in de Zuid-Franse studentenstad om nog eens goed zijn gedacht te zeggen. ‘België zit zo diep in crisis dat de politici zelfs geen goesting meer hebben om eraan te beginnen.’