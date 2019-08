Humo boekte de Callboys en sprak over vriendschap, vader worden en mannen die borstvoeding geven

'We hebben allemaal periodes gehad waarin de zon even niet wilde schijnen, maar het is nooit ontspoord'

Jan Eelen «De eerste reeks was een afgerond geheel: elk personage had z’n parcours gelopen, en de mogelijkheid van een vervolg was eigenlijk nooit in ons opgekomen. Tot die vraag dus toch kwam, en we allemaal nog goesting bleken te hebben.»

Stef Aerts «De vraag was alleen: ‘Wat kunnen we nog doen?’ We zijn toen ook zelf beginnen te brainstormen, zonder de Jakke.»

Rik Verheye «We zaten op een terras – er was mogelijk al iets alcoholhoudends genuttigd – en plots hádden we iets.»

Aerts «Wij dachten: in zo’n tweede reeks moet alles groter. Dus hadden we iets bedacht met spectaculaire ontsnappingen uit de gevangenis, en de callboys die op de vlucht slaan naar Peru. Een briljant idee!»

Verheye «Ons hoogsteigen eurekamomentje. Wij dus trots naar de Jakke, waarop hij: (zet een prima Jan Eelen-imitatie neer) ‘Allee, mannen. Dat gaan we niet doen.’»