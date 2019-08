Lopen voor je leven: Bashir Abdi, Belgisch recordhouder op de marathon en gewezen vluchteling

'Alles waarvan ik droom, kan ik hier waarmaken. Daar ben ik belgië enorm dankbaar voor'

Vorige zomer rende Bashir Abdi tijdens de Europese kampioenschappen in Berlijn naar zilver op de 10.000 meter, dit voorjaar verbeterde hij in Londen het 24 jaar oude Belgische marathonrecord van Vincent Rousseau.

BASHIR ABDI «Na Londen heb ik drie weken niets gedaan. Alleen gerust en veel gegeten: na zo’n inspanning smaakt alles eens zo lekker (lacht). Daarna heb ik langzaam weer opgebouwd. Ik heb net een hoogtestage in Zwitserland achter de rug en begin september loop ik The Great North Run in Newcastle, een halve marathon ter voorbereiding van het échte doel: de marathon van Chicago in oktober. Voor mij geen Memorial of wereldkampioenschap in Doha dus. Dat laatste heeft alles te maken met de weersomstandigheden. Het zal er ruim 40 graden zijn, zelfs ’s avonds, wanneer de marathon geprogrammeerd staat. Ik wilde geen risico nemen en zo mijn voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio in het gedrang brengen. De 10 km was ook een optie geweest, maar dan had ik eerst nog ergens een organisator moeten overtuigen om er speciaal voor mij één te organiseren, zodat ik me kon kwalificeren. En dan nog moest ik in bloedvorm zijn en mocht er niets misgaan. Dat risico wilde ik niet lopen. Daarom heb ik besloten om me volledig toe te leggen op de marathon.»

HUMO Laten we nog eens terugkeren naar Londen. Vincent Rousseau heeft gezegd…