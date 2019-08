De FOD Alarmbel luidt de alarmbel: 'Wij bereiken pieken van tweehonderd alarmen per uur!'

Het zijn drukke tijden voor de alarmbel. De Antwerpse ex-burgemeester Bob Cools trok aan de alarmbel in verband met de voortzetting van de Antwerpse coalitie, de rennersvakbond deed hetzelfde wegens de onveiligheid in de BinckBank Tour.

Ook de leiding van Beerschot rammelde verwoed met het ding nadat een groep wetenschappers de alarmbel had geluid over de bosbranden in Amazonië. In Zammel, een deelgemeente van Geel, werd dan weer aan de alarmbel getrokken omdat daar wordt gevreesd voor het voortbestaan van de Zammelse vlottentocht. En nu trekt de FOD Alarmbel zelf aan de alarmbel. Wat loopt er dan mis?

Didier Bervels (directeur Algemene Directie FOD Alarmbel) «Wij trekken elke eerste en derde dinsdag van de maand aan de alarmbel, gewoon om te kijken of het ding nog behoorlijk werkt. De dinsdag is namelijk de rustigste dag voor de alarmbel. Op maandag is het altijd druk, dat heeft te maken met slechte voetbaluitslagen, vechtpartijen in het weekend, hangjongeren en dat soort dingen. Naarmate de week vordert, hebben we meer aanvragen omdat iedereen de weekendkranten wil halen. Wij hebben bijvoorbeeld nog nooit op een dinsdag een dierenrechtenorganisatie als klant gehad, terwijl het voor een varken toch niet prettiger is om op dinsdag getransporteerd te worden, veronderstel ik.»

HUMO Maar nu hebt u zelf aan de alarmbel getrokken, omwille van wantoestanden bij de FOD?

Bervels «Niks wantoestanden! Wij zijn zeer goed georganiseerd, maar wij lijden onder een personeelstekort, met name bij het uitvoerend comité.»

HUMO Wat doet dat comité?

Bervels «Aan de alarmbel trekken! Wij doen dat immers niet zelf, dat zou belangenvermenging zijn. Er is maar één instantie die aan de alarmbel mag trekken, en dat is het UC. Het uitvoerend comité dus.»

HUMO Voor de goede orde: als een wijkvereniging zich zorgen maakt over een nakende verkaveling, dan trekken die actievoerders niet zélf aan de alarmbel?

Bervels «Strikt genomen niet. Dat doet dus het UC. Maar om het overzichtelijk te houden wordt in de pers vermeld dat wijkvereniging zus en zo aan de alarmbel heeft getrokken.»

HUMO Terwijl ze dat eigenlijk niet heeft gedaan?

Bervels «Inderdaad. Maar het grote publiek raakt niet wijs uit mededelingen als ‘De wijkvereniging Leefbaar Nevele heeft het UC van de FOD Alarmbel de alarmbel doen luiden omdat ze – de wijkvereniging dus – vreest voor hoogbouw die het landelijke karakter van de dorpskern zal aantasten.’ Nee, dan is ‘Nevele trekt aan de alarmbel wegens hoogbouwplannen’ veel duidelijker. Dat is niet helemaal correct, maar daar doen wij niet moeilijk over.»

HUMO En nu hebt u dus een personeelstekort?

Bervels «Vooral in deze periode is het heel druk. In alle sectoren van het onderwijs wordt de alarmbel geluid, ook in verband met veilige fietspaden voor de kindjes en zo. Dan heb je de Aziatische hoornaar die vervelend doet, en wie weet nog een paar dagen met slechte ozoncijfers... Wij bereiken pieken van tweehonderd alarmen per uur! En de mensen die dat luiden op zich nemen, hebben ook recht op een lunchpauze en zo. Bovendien kun je niet urenlang de alarmbel luiden, daar krijg je peesontstekingen van. Er is dus ook veel uitval door ziekte.»

HUMO Hoe gaat dat eigenlijk, de alarmbel luiden?

Bervels «De afroeper roept bijvoorbeeld: ‘Greenpeace klaagt aan dat de gletsjers smelten.’ En dan trekt de bevoegde ambtenaar aan het touw van de bel. Dat leidt vanzelf tot het luiden.»

HUMO Maar als de gewone man aan de alarmbel wil trekken?

Bervels «Dat kan online. Je vult een formulier in, dan komt dat voor de commissie, en even later wordt er al aan de alarmbel getrokken. Wij werken heel efficiënt.»

HUMO Wat voor commissie is dat?

Bervels «Dat is een groepje ethici en juristen. Die moeten flauwe grappen en maatschappelijk onwenselijke alarmen weren. We gaan níét de alarmbel luiden voor iemand die vindt dat de vrouwen te veel noten op hun zang krijgen, of omdat een nieuwe song van Elbow te weinig wordt gedraaid. Dat neemt niet weg dat die toestanden niet alarmerend kunnen zijn voor de betrokkenen.»

HUMO Is er maar één alarmbel?

Bervels «Ja, en ik hoop dat het zo blijft. Want als je gaat federaliseren, breng je een kettingreactie op gang waarin je eindigt met nationale, gewestelijke en op den duur zelfs gemeentelijke én deelgemeentelijke alarmbellen. En dan krijg je een beiaardachtige kakofonie waar de in alarmsignalen geïnteresseerde burger niet meer wijs uit raakt.»

Hugo Matthysen