Anna Wintours strenge en veeleisende reputatie gaat haar vooraf. Ze zou een hekel hebben aan schoenen zonder hakken, en met zwarte kleren moet je bij haar ook niet aankomen. Maar kijk: haar assistente, die ons verwelkomt, is helemaal in het zwart gekleed én draagt platte schoenen. Misschien is de beroemdste hoofdredactrice van de modewereld dan toch niet de meedogenloze ijskoningin waarvoor ze doorgaat.

Wintour ontvangt ons in het hoofdkwartier van Vogue, 28 hoog in een glanzende wolkenkrabber die 540 meter boven Ground Zero de lucht in priemt: het nieuwe One World Trade Center. Door een glazen deur komen we in een heel gewoon landschapskantoor terecht, met beige tapijt en tl-buizen. Het bureau van de hoofdredactrice bevindt zich aan het einde van de gang.

Anna Wintour staat op van achter haar mahoniehouten schrijftafel en steekt glimlachend haar hand uit. Haar look is meteen herkenbaar: een fleurige zijden jurk van Prada tot op de enkels, een zwaar parelsnoer en natuurlijk haar beroemde bobkapsel, waarin geen haartje aan het toeval is overgeleverd. Haar onafscheidelijke zonnebril ligt op tafel.

– Mevrouw Wintour, u werd ook buiten de modewereld een begrip door de film ‘The Devil Wears Prada’ uit 2006. Velen herkenden u in het personage Miranda Priestly, de venijnige hoofdredactrice van een modetijdschrift die graag Prada draagt. De film is gebaseerd op een boek van een voormalige assistente.

Anna Wintour «Welja, dat was fictie. Meer niet.»

– Hebt u de film dan gezien?