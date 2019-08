'De broekpakjes van Angela Merkel? Heerlijk authentiek'

Anna Wintours strenge en veeleisende reputatie gaat haar vooraf. Ze zou een hekel hebben aan schoenen zonder hakken, en met zwarte kleren moet je bij haar ook niet aankomen. Maar kijk: haar assistente, die ons verwelkomt, is helemaal in het zwart gekleed én draagt platte schoenen. Misschien is de beroemdste hoofdredactrice van de modewereld dan toch niet de meedogenloze ijskoningin waarvoor ze doorgaat.

Wintour ontvangt ons in het hoofdkwartier van Vogue, 28 hoog in een glanzende wolkenkrabber die 540 meter boven Ground Zero de lucht in priemt: het nieuwe One World Trade Center. Door een glazen deur komen we in een heel gewoon landschapskantoor terecht, met beige tapijt en tl-buizen. Het bureau van de hoofdredactrice bevindt zich aan het einde van de gang.