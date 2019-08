Charlotte de Witte: 'Ik heb mezelf bewezen. Nu neem ík de touwtjes in handen'

'Het is veel, het is heavy, maar het is ook top'

Ik heb met Charlotte de Witte afgesproken in Gent, aan de pas opengegooide Reep, waar de Leie sinds kort weer vrijelijk mag vloeien en de trendy terrasjeszaken als paddenstoelen uit de grond schieten. Het is in die buurt dat Stephen en David Dewaele alias 2ManyDJs ook hun DeeWee-studio’s hebben. Na ons interview moet Charlotte daar nog heen om er een aangetekende zending af te halen die de postbode daar verkeerdelijk had bezorgd.

Charlotte de WITTE «Een vinyl van mijn eigen remix voor ‘Robot Evolution’ van Len Faki. Ik ken de Dewaeles niet zo goed. Het was alsof die postbode redeneerde: als de ene dj niet thuis is, geef ik het maar af aan de andere (lacht).»

HUMO De postbode kan je zelden thuis vinden. Sinds we elkaar twee jaar geleden voor het laatst spraken, ben je bijna non-stop op tournee geweest.