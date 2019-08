'Stomdronken en tjokvol rommel op het podium staan, dát lukt niet meer'

Afspraak op een hotelterras in Parijs: het gebouw heeft een illustere muziekgeschiedenis, overal hangen foto’s van blote vrouwen, en Nic Offer – in de veel te spannende hotpants die hem ook op zijn 47ste overal vergezelt – is in zijn nopjes.

Nic Offer «Hey, man, coole plek, hè? Toulouse-Lautrec en Louis Armstrong hebben nog in dit hotel verbleven. Als je door Parijs waait – ik kom hier vaak, soms voor wéken – dan passeer je aldoor langs gebouwen met een waanzinnige geschiedenis.