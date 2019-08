'Stomdronken en tjokvol rommel op het podium staan, dát lukt niet meer'

Afspraak op een hotelterras in Parijs: het gebouw heeft een illustere muziekgeschiedenis, overal hangen foto’s van blote vrouwen, en Nic Offer – in de veel te spannende hotpants die hem ook op zijn 47ste overal vergezelt – is in zijn nopjes.

Nic Offer «Hey, man, coole plek, hè? Toulouse-Lautrec en Louis Armstrong hebben nog in dit hotel verbleven. Als je door Parijs waait – ik kom hier vaak, soms voor wéken – dan passeer je aldoor langs gebouwen met een waanzinnige geschiedenis.

»Een paar jaar geleden namen we een plaat op bij Sunset Sound, in Hollywood, waar The Rolling Stones ‘Exile on Main St.’ hebben afgewerkt, en The Beach Boys hun ‘Pet Sounds’. De kamer naast ons was die waar Prince aan zijn muziek werkte wanneer hij in L.A. was: ‘Purple Rain’ heeft er vorm gekregen. Om in die kamer te staan... Daar hangt fucking magie in de lucht! Het beste wat je kunt doen om weer met je voeten op de grond te komen, is eraan denken hoeveel kutplaten er óók zijn gemaakt (lacht).»

HUMO ‘Wallop’ namen jullie op in jouw appartement in Brooklyn. Wat hangt daar in de lucht?