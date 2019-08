Meryame Kitir (SP.A): 'Vlaams Belang heeft de verkiezingen gewonnen met ons sociaal programma'

We maken eerst een ommetje langs de festivalweide van Pukkelpop, waar Meryame Kitir (39) net als Anuna De Wever onzacht kennismaakte met de aanzwellende verrechtsing van Vlaanderen.

MERYAME KITIR «Op donderdag stond ik aan te schuiven om bonnetjes te kopen toen een man me aansprak. ‘Gij zijt toch die politica?’ vroeg hij. ‘Mag ik iets vragen?’ Natuurlijk mocht hij me iets vragen. Bleek dat hij wilde weten hoe vaak mensen mij al hadden gezegd dat ik – ik citeer – ‘mijn foef met bruine zeep moet wassen, vuile sossenhoer!’ Ik stond aan de grond genageld, maar die man vond het blijkbaar nodig en zelfs grappig om me dat onder de neus te wrijven – hij was overigens bloednuchter. Later heb ik begrepen dat hij verwees naar een filmpje op de website van Humo.»

HUMO Dat was satire, een persiflage op de legers trollen die hele dagen de goorste verwensingen uitbraken op Facebook, Twitter en allerlei forums.

KITIR «Die man was oprecht verbaasd toen ik zei dat niemand me dat ooit had gezegd: ‘Wij praten zo niet met elkaar in Limburg.’ Het was onwerkelijk, de man bleef ook de hele tijd vriendelijk en beleefd. Hij legde zelfs nog uit dat hij een communicatiebureau runt. Maar hij voelde geen enkele schroom om me dat in mijn gezicht te komen zeggen, en dat heeft wel even nagezinderd. De drempel om mensen ruw en boertig toe te spreken is compleet weggevallen. Ik wil best geloven dat dat filmpje satire was, maar mensen hebben er geen enkel probleem mee om dat over te nemen: zo wordt de satire realiteit.»