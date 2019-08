– U benadrukt dat de verkrachting niet veel invloed op uw leven heeft gehad. Toch schreef u een boek over het onderwerp.

Sohaila Abdulali «Ik publiceerde 35 jaar geleden een artikel in het Indiase tijdschrift Manushi. Dat veroorzaakte enige ophef, omdat niemand eerder over verkrachting had geschreven. 35 jaar later postte iemand dat artikel op Facebook naar aanleiding van het nieuws over Jyoti Singh (de studente die in 2012 in Delhi door zes mannen in een bus werd verkracht en overleed aan haar verwondingen, red.) en dat ging viraal. Ik besloot in een artikel in The New York Times een reactie te geven vanuit mijn huidige perspectief. Toen werd mij door diverse uitgevers gevraagd om een memoir te schrijven.

»In eerste instantie dacht ik: daar heb ik weinig over te zeggen. Ik wilde ook geen memoir schrijven over hoe de verkrachting mijn leven heeft beïnvloed, omdat dat een leugen zou zijn. Ik wilde eigenlijk vooral met andere mensen spreken over het onderwerp.