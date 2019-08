'Ik heb nooit voor dit gevecht gekozen, maar geloof me: ik ga het winnen'

Manuel Oliver verloor vorig jaar zijn zoon Joaquin op 14 februari 2018, toen een schutter zeventien mensen doodschoot in de Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Sindsdien probeert hij met kunst, theater en via zijn organisatie Change the Ref mensen alert te maken voor de terreur van wapens. En omdat zijn zoon zich het lot van latinomigranten in de VS zo aantrok, probeert Oliver ook díé strijd voort te zetten.

HUMO Wat herinnert u zich nog van de noodlottige Valentijnsdag waarop uw zoon stierf?