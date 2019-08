HUMO Persoonlijk hadden wij nooit gedacht dat wij nog eens tot op het bot ontroerd zouden raken door de lotgevallen van een in zichzelf gekeerde meubelmaker – de fors verdikte Kevin Janssens – die in zijn adamskostuum zoekt naar zijn gestolen hamer. Wat was de kiem van ‘De Patrick’?

Tim Mielants «Als kind ben ik ooit met mijn ouders naar een naturistencamping getrokken in de Pyreneeën. Bepaalde beelden van die vakantie zijn sindsdien altijd in mijn geheugen blijven hangen: de boterhammen die ik er at, de caravans die ’s avonds een roodfluorescerend licht uitstraalden, de aparte sfeer die er hing... ‘De Patrick’ is een poging om iets van de speciale magie die ik tijdens die zomervakantie ervoer naar het grote doek te brengen.

»Wat de Patrick betreft: dat personage is eigenlijk ontstaan toen ik op de middelbare school zat. In die tijd kreeg ik dikwijls te horen: ‘Je moet carrière maken! Iets dóén met je leven!’ Zelf was ik eerder gefascineerd door figuren die niet meededen aan de ratrace in de maatschappij, zoals de klusjesman, of de man die de lijnen schilderde op het voetbalveld. Die mensen gaven mij de indruk dat ze een zekere rust hadden gevonden in zichzelf. Anderzijds viel het me toen al op dat diegenen die wél carrière maakten, bol stonden van frustraties.