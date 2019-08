Onze schietgrage Man in het virtuele pretpark: 'Het is angstaanjagend hoe snel het went om een ander af te knallen'

'VR is het eerste onderwerp in mijn lange carrière dat me echt het gevoel gaf dat woorden tekortschieten: we betreden fundamenteel een nieuw tijdperk'

Het onlangs geopende Virtual Park in Moeskroen is het grootste virtuele pretpark in Europa: zes hightechwerelden verspreid over 4.000 vierkante meter speelruimte. De timing van initiatiefnemers Jean-Louis en Frédéric Verbaert is perfect: uit een recent onderzoek bleek dat meer dan 70 procent van de aardbewoners ‘klaar’ is voor AR (augmented reality) en VR (virtual reality).

Langs de buitenkant is Virtual Park een banaal gebouw, maar binnen betreed je een parallelle wereld. Je wordt er volledig in ondergedompeld met behulp van draadloze spitstechnologie. Die staat full body tracking en motion capture van het hele lichaam toe in real time: 504 camera’s capteren de actie via één beeld per 0,8 milliseconde.

Om deel te nemen aan een virtueel rollenspel word ik door twee werknemers van Virtual Park uitgerust: met een futuristisch ogend cyberrugzakje en sensoren op beide enkels en polsen. Ook wordt een robotachtige inktzwarte titaniumbril op mijn hoofd bevestigd. Dat twee assistenten me zo aankleden, veroorzaakt een eerste rilling: het voelt alsof ik word klaargestoomd voor een ruimtereis waarvan de afloop onzeker is – to go boldly where no Belgian has gone before… naar Mars.

Wat ik daar doe, hoor ik u vragen? Wel, NASA heeft me verzocht om na te gaan waarom het contact met mijn voorgangers op deze buitenpost abrupt werd verbroken. Algauw blijkt waarom: ze zijn opgegeten door ‘agressieve gemuteerde reuzeninsecten’. Geen idee hoe ze bij mij terechtkwamen, overigens, ik ben hier helemaal niet voor opgeleid. Ik heb niettemin net al een teamgenoot gered toen één van die beesten hem in de rug aanviel, en daar nadert verdomme alweer een nieuw legertje. Om te voorkomen dat die beesten de generatoren van ons kamp vernietigen, moet ik eerst snel herladen, want anders áááárgh!