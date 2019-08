HUMO Da’s veel hooi voor één vork. Ga je Vincent Kompany achterna?

Koen Wauters (lacht) «Ik ben enkel een speler, hè! Maar september wórdt pittig. Donderdag op tv, vrijdag op tv, zaterdag op tv: het is veel. En er is ‘Rode Neuzen Dag’, altijd meer werk dan je op voorhand inschat. Gelukkig zijn de opnames voor ‘Over winnaars’ al achter de rug, net als de audities van ‘Belgium’s Got Talent’. Voor de live-uitzendingen ga ik niet stressen. Met enige arrogantie: ik zou om zeven uur kunnen binnenstappen en om acht uur presenteren. ‘Wat een jaar’ is wél lastig. Vooral de medleys: die zingen we live en dat vraagt veel voorbereiding. En ‘Beat VTM’ is voorlopig alleen de kick-off: de opnames zelf vinden plaats in het najaar en komen pas in februari op antenne.»

HUMO In ‘Beat VTM’ moeten jij en zeven VTM-collega’s het tegen acht onbekende Vlamingen opnemen, elk in een totaal nieuwe discipline die je binnen de honderd dagen onder de knie moet krijgen.