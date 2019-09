25 jaar 'Terzake' Annelies Beck, Dirk Tieleman en Kathleen Cools blikken terug: 'De mediaboycot heeft het Vlaams Belang mee groot gemaakt'

In 1994 maakten Dirk Sterckx, Alain Coninx en Dirk Tieleman de dienst uit bij ‘TerZake’, toen nog met hoofdletter Z, maar het was hoofdredacteur Kris Borms die enkele dagen voor de eerste uitzending in een bijwijlen surrealistisch Humo-interview de contouren van het nieuwe programma schetste.

HUMO Hij suggereerde – haast langs zijn neus weg – dat de toekomst van TV2, het huidige Canvas, zou staan of vallen met het welslagen van jullie avontuur.

Annelies Beck «Hola, dat kan tellen qua druk (lacht).»

Dirk Tieleman «Het was spannend, ja: Borms had kosten noch moeite gespaard voor ‘TerZake’. Hij had ‘Panorama’ gekortwiekt om budget vrij te maken voor ons – die van ‘Panorama’ kwaad natuurlijk – en wij hebben een volledig jaar carte blanche gekregen.»

Kathleen Cools «Hebben jullie een jáár mogen proberen?»

Tieleman «Ik heb eerst een halfjaar voor ‘Het journaal’ gewerkt, omdat ze mij bij de radio waren komen halen en ik nog nooit televisie had gemaakt. Nadien hebben we met de nieuwe ploeg zes maanden lang een formule uitgedokterd en fake uitzendingen gemaakt.»

HUMO Dirk Sterckx klaagde dat jullie in een veel te krap achterafkamertje op elkaars schoot zaten.