Uit de platenkast van Mauro: '‘Golden Asshole Legacy’ van Kingdom Scum

Het kan zijn dat deze bompa niet goed meer weet hoe het internet werkt, maar veel info over Kingdom Scum is er niet op te vinden. Alleen op Discogs kun je een bio lezen die moedwillig schimmig blijft, maar wel de moeite is. Het zelfbenoemde project Kingdom Scum zou in 1989 zijn ontstaan toen twee vrienden tussen het afval van een behandelcentrum ‘The Documents of Kingdom Scum’ vonden, ondertekend door ene Apuro, Sun of the Vermin Wind. Waarop het duo prompt besloot om die geschriften te gebruiken als inspiratie voor hun muziek. Kijk, zulke dingen wil ik dus lezen. Daar krijg ik een faciale uitdrukking van die weleens domweg zou kunnen hinten naar iets als blijheid.

Ooit kreeg ik Kingdom Scum als gouden tip in een platenzaak in Nijmegen, waarbij ik na een halve minuut beluistering alles kocht wat er beschikbaar was. Waaronder ‘You Can’t Stop a Good Idiot’, een 8 inch flexidisc. De jongens doen duidelijk moeite om er telkens een feest van te maken.

Ik denk niet dat ze nog operationeel zijn. Alhoewel ik net lees dat er in 2017 nog een singeltje is uitgekomen: ‘Shit Is a Wonderful Thing / Jenny Can’t Fart’. Jazeker, edelachtbare.

Als ik dan toch – met tegenzin – een enkele release naar voren moet schuiven, kies ik voor ‘Golden Asshole Legacy’, met daarop het vakkundig gekaapte themalied van de eighties-animatieserie ‘Jem and the Holograms’, voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘I Want to Irritate You’. Te beluisteren op YouTube. En irriteren zal het. Waarvoor hulde.