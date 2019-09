Voor wie nog op vakantie gaat: de lichtvoetigheid van ‘Eerste liefde’ maakt van het boek een prima reisgezel. We maken kennis met Charlie, een 16-jarige scholier die bij zijn gescheiden vader woont en zich in de lange zomer na de eindexamens stierlijk verveelt. Het geestige verhaal gaat over de opgetogenheid van een eerste liefde in een stadje net buiten Londen. Het saaie leven van Charlie verandert op slag als hij verliefd wordt op een meisje van de toneelclub waar hij per ongeluk belandt, en waar hij al even onbedoeld een rol krijgt in ‘Romeo en Julia’.

Meer nog dan de verwondering die hoort bij een eerste liefde, beschrijft Nicholls de zorgen en spanningen ervan. Hoeveel er mis kan gaan die eerste keer, in combinatie met de gedachte dat je hele bestaan ervan afhangt: je herinnert je het allemaal weer heel precies als je ‘Eerste liefde’ leest.