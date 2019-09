Eva Daeleman en partner Stijn Heymans: 'Stijn heeft me niet aan het masturberen gezet, hoor'

In hun sobere, maar helderwitte huisje in Oostende schuiven Eva Daeleman (29) en haar levensgezel Stijn Heymans (31) een beetje onwennig aan tafel. Ze doen alles samen, maar met tweeën een interview geven, dat deden ze nog niet. Eva en Stijn zijn allebei bewustzijnscoach en richtten samen een praktijk op. Zij leert er vrouwen hun mannetje te staan, hij probeert er een baken te zijn voor mannen die in het feministische tijdperk zijn verdwaald. Dat was hij óók, maar nu legt hij uit hoe hij Eva heeft kunnen temmen. Waarop zij uiteenzet hoe ze van elkaar genieten, dagelijks gaan surfen en zich verliezen in de zaligheid van tantraseks. Een gesprek om nooit te vergeten.