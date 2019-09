Deze maand op het witte doek: 20 favoriete films van Marc Didden

Cinematek, dat filmmonument op de Kunstberg in Brussel, viert de komende maanden een ander monument: Marc Didden. De Humo-coryfee, filmmaker en scenarist werd net 70 jaar jong en zijn wonderlijke derde film ‘Sailors Don’t Cry’ is er 30. Van 8 september tot 14 oktober worden onder de noemer ‘Belgorama’ Diddens eigen films vertoond, tot eind november loopt er ook een selectie van een twintigtal films van zijn eigen helden.

Marc Didden «Ik was een tiener in de jaren 60. Dvd’s bestonden nog niet, laat staan Netflix. Dankzij Cinematek heb ik toen heel wat meesterwerken gezien. Dat ik net dáár een retrospectieve krijg, ontroert mij. Het was niet leuk om 70 jaar te worden, maar dit biedt troost.»

HUMO Je kreeg ook carte blanche: je mocht 20 films kiezen die op groot scherm vertoond worden. Hoe stelt een cinefiel als jij zo’n kort lijstje samen?

Didden «Ik heb me alleen laten leiden door mijn emoties. Ik vroeg me af: wat wil ik zelf nog eens opnieuw zien op een groot scherm? En vooral: wat willen andere mensen nog zien?»

HUMO Welke films uit jouw selectie zijn ware klassiekers?

Didden «‘Singin’ in the Rain’ bereikt de perfectie. Ik heb een zwaarmoedige geest en verkies donkere verhalen, maar ik vind de zonnige kant – dansen en zingen – ook belangrijk.

»‘Taxi Driver’ is een film die me van mijn sokken heeft geblazen. Ik ben nochtans bang van geweld. Ik weet wel dat het geen echt bloed is, maar ik ben een te toegewijde toeschouwer om niet mee te leven. Die laatste scène in ‘Taxi Driver’ is dus lastig, maar de moeite waard. Ik zal dus waarschijnlijk wéér gaan kijken in Cinematek.»

HUMO Je laatste langspeelfilm dateert van 1993. Zul je ooit nog een film maken?

Didden «Een grote productie? Nee. Maar ik zou graag nog een simpele, ambachtelijke film maken. Ik heb al een idee. Als het concept concreet wordt, hoor je van mij.»

HUMO Je weet ons wonen.

Het programma

STANLEY DONEN - GENE KELLY

SINGIN' IN THE RAIN

01.09 & 11.09

HOWARD HAWKS

RIO BRAVO

01.09 & 07.09

WIM WENDERS

SUMMER IN THE CITY

02.09

ETTORE SCOLA

BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI

03.09 & 14.09

KEN LOACH

KES

04.09

LEO MCCAREY

DUCK SOUP

08.09 & 13.09

MARTIN SCORSESE

TAXI DRIVER

14.09 & 22.09

ANDRÉ DELVAUX

DE MAN DIE ZIJN HAAR KORT LIET KNIPPEN

22.09 & 28.09

PAUL NEWMAN

SOMETIMES A GREAT NOTION

23.09 VITTORIO DE SICA

DE FIETSENDIEF

06.10 RIK KUYPERS - IVO MICHIELS - ROLAND VERHAVERT

MEEUWEN STERVEN IN DE HAVEN

27.10 & 31.10 ORLOW SEUNKE

DE SMAAK VAN WATER

30.10 & 15.11 ABBAS KIAROSTAMI

WAAR IS HET HUIS VAN MIJN VRIEND?

07.11 KAREL REISZ

SATURDAY NIGHT AND SUNDAY MORNING

11.11 & 22.11 JULIEN DUVIVIER

LA BELLE ÉQUIPE

14.11 & 20.11 MARCEL CARNÉ

LE JOUR SE LÈVE

23.11 & 25.11