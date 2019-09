'Marc Didden: 'Bang van bloed''

Marc Didden «Ik was een tiener in de jaren 60. Dvd’s bestonden nog niet, laat staan Netflix. Dankzij Cinematek heb ik toen heel wat meesterwerken gezien. Dat ik net dáár een retrospectieve krijg, ontroert mij. Het was niet leuk om 70 jaar te worden, maar dit biedt troost.»

HUMO Je kreeg ook carte blanche: je mocht 20 films kiezen die op groot scherm vertoond worden. Hoe stelt een cinefiel als jij zo’n kort lijstje samen?