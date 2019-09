Ghislaine Maxwell (57) leek van de aardbodem verdwenen nadat ze in 2016 haar herenhuis in de New Yorkse Upper East Side voor 15 miljoen dollar van de hand had gedaan. Ze woonde geen recepties meer bij, bleef weg van vipfeestjes en de glitter en glamour van het societyleven waar ze al sinds haar tienerjaren deel van had uitgemaakt. Ze was naar Israël getrokken, heette het, waar haar vader, de mediamagnaat Robert Maxwell, begraven ligt. Andere bronnen beweerden zeker te weten dat ze een anoniem bestaan leidde in het zuiden van Frankrijk. Of dat ze zichzelf had opgesloten in haar woning in de dure Londense wijk Belgravia. Of misschien was ze wel vermoord omdat ze op de hoogte was van tal van geheimen. Ze is al drie jaar spoorloos wanneer een paparazzo de miljardairsdochter op een zomerse middag in augustus op het terras van een fastfoodrestaurant in Los Angeles ziet zitten. Ze heeft net een hamburger achter de kiezen, en zit te lezen in ‘The Book of Honor: The Secret Lives and Deaths of CIA Operatives’ van de onderzoeksjournalist Ted Gup.